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الاثنين 27 شباط 2023 ساعة 22:03

نائب وزير الدفاع: 93 بالمئة من معداتنا العسكرية وطنية

نائب وزير الدفاع: 93 بالمئة من معداتنا العسكرية وطنية
وقال العميد فرحي في كلمة القاها امام مؤتمر تبيين الفكر الدفاعي لسماحة قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي ان التدابير الدفاعية لسماحة قائد الثورة الاسلامية طوال العقدين الماضيين أدت الى حصول انجازات وتطور هائل في المجال الدفاعي وشكلت نقطة تحول لوزارة الدفاع الايرانية، مضيفا : في كافة المجالات الدفاعية والاستراتيجية لدينا علاقة مباشرة مع القائد العام للقوات المسلحة سماحة الامام الخامنئي واليوم فان قدراتنا في المجال الصاروخي لا نظير لها اذا اصبحت دقة صواريخنا تحت الـ 10 امتار وكل هذه الانجازات هي نتيجة تدابير سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وتابع : عبر الاستفادة من توجيهات وارشادات سماحة قائد الثورة الاسلامية اصبحت كافة قطاعات الابحاث الدفاعية على ارتباط مع الجامعات والشركات المعرفية واصبحنا نعمل مع اكثر من 7 آلاف شركة معرفية بشكل مباشر ، كما ان اكثر من 300 جامعة باتت تتعامل مع وزارة الدفاع وان منتجاتنا الجديدة هي حصيلة هذا التواصل مع القطاع العلمي في البلاد والذي حل محل 40 الف مستشار عسكري اجنبي كانوا في بلادنا .

وتابع : بامكاننا ان نؤكد اليوم باننا نلبي كافة احتياجات بلادنا وان 93 بالمئة من معدات (الصناعية) البلاد هي صناعة ايرانية وهذه النسبة آخذة في الصعود.

كما اشار معاون وزير الدفاع الايراني الى صنع لقاح "فخرا" في المجال البيئي ، قائلا ان هذا الانجاز هو من افضل انجازات وزارة الدفاع والذي بلغ النجاح خلال عام واحد وهو يشكل نوعا من انواع المكافحة للهجوم البيئي، مضيفا بان انجازات وزارة الدفاع الايرانية ليست حصرا بقطاع صناعة الاسلحة بل انسحبت على القطاعات الاخرى ايضا.

وتابع : ان بلادنا التي في يوم من الايام امتنعوا عن بيعها حتى الشريط الشائك، اصبحت تنتج معدات، تنتظر الدول الرائدة في العالم دورها للحصول عليها، وكل هذا نابع من تدابير سماحة قائد الثورة الاسلامية.
رقم : 1043920
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