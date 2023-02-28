القاهرة تعلن رغبة قطر زيادة استثماراتها في مصر

وقال سعد إن الزيارة، وهي الأولى لرئيس حكومة مصري، منذ ما يقرب من 10 سنوات، بحثت الملفات السياسية والاقتصادية كانت حاضرة بقوة في الزيارة، كما أن المباحثات الموسعة بين مدبولي ونظيره القطري، ناقشت التفاصيل الخاصة بزيادة حجم التبادل التجاري.



وأضاف سعد أن الاجتماعات "تتناول مستقبل الاستثمارات القطرية في مصر"، وأشار إلى "وجود رغبة لدى الأشقاء في قطر، من أجل زيادة حجم استثماراتهم في مصر، خلال الفترة المقبلة"،



وأشار سعد إلى أن حجم التبادل فاق مليار دولار خلال 2017، بينما لا يتجاوز حاليا 60 مليون دولار، وهو أمر وصفه بأنه "لا يليق بدولتين لهما وزنهما الإقليمي في المنطقة"، وقال إن "هناك توجيهات فورية من الجانبين، بسرعة العمل على تذليل أية عوائق تحول دون زيادة حجم الصادرات المصرية".