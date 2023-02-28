الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 شباط 2023 ساعة 09:25

القاهرة تعلن رغبة قطر زيادة استثماراتها في مصر

القاهرة تعلن رغبة قطر زيادة استثماراتها في مصر
وقال سعد إن الزيارة، وهي الأولى لرئيس حكومة مصري، منذ ما يقرب من 10 سنوات، بحثت الملفات السياسية والاقتصادية كانت حاضرة بقوة في الزيارة، كما أن المباحثات الموسعة بين مدبولي ونظيره القطري، ناقشت التفاصيل الخاصة بزيادة حجم التبادل التجاري.

وأضاف سعد أن الاجتماعات "تتناول مستقبل الاستثمارات القطرية في مصر"، وأشار إلى "وجود رغبة لدى الأشقاء في قطر، من أجل زيادة حجم استثماراتهم في مصر، خلال الفترة المقبلة"،

وأشار سعد إلى أن حجم التبادل فاق مليار دولار خلال 2017، بينما لا يتجاوز حاليا 60 مليون دولار، وهو أمر وصفه بأنه "لا يليق بدولتين لهما وزنهما الإقليمي في المنطقة"، وقال إن "هناك توجيهات فورية من الجانبين، بسرعة العمل على تذليل أية عوائق تحول دون زيادة حجم الصادرات المصرية".
مصدر : وكالات
رقم : 1043971
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التغييرات في النظام العالمي خلال حرب أوكرانيا
التغييرات في النظام العالمي خلال حرب أوكرانيا
رئيسي: العدو يسعى وراء أهدافه عبر اثارة الاستياء باستهداف معيشة الشعب
رئيسي: العدو يسعى وراء أهدافه عبر اثارة الاستياء باستهداف معيشة الشعب
27 شباط 2023
قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي
قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي
27 شباط 2023
قاآني: كلمة "المقاومة" من أقدس الكلمات
قاآني: كلمة "المقاومة" من أقدس الكلمات
27 شباط 2023
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
27 شباط 2023
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
27 شباط 2023
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
27 شباط 2023
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران
27 شباط 2023
سجن أم مسلخ؟ تزايد جرائم الکيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين
سجن أم مسلخ؟ تزايد جرائم الکيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين
27 شباط 2023
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
26 شباط 2023
الروح الثورية تتجدد بدعوات قائد الثورة
الروح الثورية تتجدد بدعوات قائد الثورة
26 شباط 2023
اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری
اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری
26 شباط 2023
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
25 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التغييرات في النظام العالمي خلال حرب أوكرانيا
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها