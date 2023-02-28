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الثلاثاء 28 شباط 2023 ساعة 10:28
لليوم الـ24 على التوالي..

الشيخ عدنان يواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال

الشيخ عدنان يواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال
وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، إن الأسير عدنان ما زال يقبع حاليا في زنازين معتقل الجلمة.

ويعاني الأسير القيادي عدنان من أوضاع صحية سيئة ويرفض إجراء الفحوصات الطبية أو تلقي المدعمات.

وكان قد أرسل الشيخ المجاهد خضر عدنان مؤخراً رسالة تعزية لأهلنا في محافظة نابلس وصلت "مهجة القدس" نسخةً منها، الأحد الماضي، قائلًا: "يا أهلي في جبل النار، يا عاصمة الضفة، أهل الشهداء والأسرى الأقرب على قلبي, فداكم أرواحنا وأموالنا وأهلونا، وعوضكم الله صبرا وخيرا وذخرا في الدارين. إن من قضوا من أحبابكم على يد قتلة الأنبياء والرسل هم الباقون والخالدون: "وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ"، نحن على ثقة بوعد الله عز وجل لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين".

وأضاف في رسالته: "إن هذه المجزرة التي طالت الطفل والشيخ والشاب لتجعل كل التأكيد أن هذا العدو متعطش للدم ولا يرقب فينا إلا ولا ذمة، ويؤكد الحقيقة القرآنية بقتلهم الأنبياء والرسل, دعواتي لكم ومحبتي لكم، وأعظم الله أجركم فقدًا، وتهانينا لكم شهادة".
مصدر : وكالات
رقم : 1043982
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