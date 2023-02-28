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الثلاثاء 28 شباط 2023 ساعة 10:29

الإمارات تروج لمصالحها وتحرض ضد المعارضة في السودان

الإمارات تروج لمصالحها وتحرض ضد المعارضة في السودان
ونشر تحقيق أعده “مرصد بيم” السوداني قائمة تضم 50 حسابا على “تويتر”، بعضها حديث الإنشاء، وبعضها الآخر تعدّ حسابات قديمة، تشترك جميعها في استخدام 10 أوسمة مشتركة، تتمثل أبرزها في “السودان في قلب الإمارات”، و”محمد بن زايد البرهان”، و”لا للحرية والتغيير”.

وقال التحقيق إن هذه الحسابات تسعى إلى التأثير على الرأي العام السوداني، عبر سلسلة من الحملات الممنهجة المتنوعة، ابتداءً من الهجوم على قوى سياسية سودانية، مروراً بدعم مصالح استثمارية لدولة الإمارات في السودان، وصولاً إلى الترويج للدور الإماراتي في السودان، باعتباره دوراً إيجابياً وداعماً للشعب السوداني.

وبحسب التحقيق، بدأت الشبكة بنشر عدد من التغريدات بشكل منظم، اعتبارا من 4 شباط/ فبراير الجاري، مهاجمين تحالف “الحرية والتغيير”، عبر عددِ من الأوسمة المختلفة.

كما نشرت هذه الحسابات صوراً تعود للمجلس المركزي لقوى “الحرية والتغيير”، و لـ”الحرية التغيير الكتلة الديمقراطية”، مع وجود محتوى موحد، يحرض ضدهما معاً، رغم الاختلاف بينهما.

وقال التحقيق إن الشبكة قادت حملة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تحت وسم “#محمد_عثمان_الميرغني”، وهو رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بعد شهر من عودته إلى السودان، قادماً من مصر، حيث تم ربط نشاطه السياسي بنشاط جماعة الإخوان المسلمين.

وشاركت الحسابات نفسها في حملة أخرى خلال شهر تموز/ يوليو من العام 2022، عبر عدد من التغريدات المنسجمة مع الدعاية الإماراتية، بمهاجمتها لجماعة الإخوان المسلمين وجماعة انصار الله.

وقال التحقيق إن الشبكة نشطت خلال الشهر الجاري من أجل دعم أجندة اقتصادية وسياسية إماراتية في السودان، بالإضافة إلى ترويجها للدور الإماراتي في السودان، باعتباره دوراً إيجابياً وداعماً للشعب السوداني.

وعلى سبيل المثال نَشرت بعض الحسابات تغريدات بتاريخ 14 شباط/ فبراير الجاري بشأن صفقة “مشروع ميناء أبوعمامة”، الذي يقع على ساحل البحر الأحمر، مشيرة إلى أن المشروع يُمثل المخرج للشعب السوداني من أزمته الحالية.

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وقعت حكومة السودان اتفاقاً مبدئياً مع تحالف إماراتي يضم شركة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار، لإدارة وتشغيل الميناء والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر.

وخلص التحقيق إلى أن الشبكة تتكون من عدد كبير من الحسابات عبر “تويتر”، تجمعها ملامح عامة مشتركة، وتتباين بعض السمات الأخرى بحسب طبيعة نشاطها.

وأضاف أن معظم الحسابات تتفاعل مع بعضها بعضاً بالمتابعة والإعجاب وإعادة التغريد، فيما أخفت الحسابات القديمة التغريدات التي نشرتها قبل عام 2022.

ووجد فريق “مرصد بيم” أن معظم الحسابات المكونة للشبكة تنشر محتوياتها في زمن موحد في الحالات التي تنشط فيها عبر وسم محدد، بينما تتباين ساعات النشر في حالات التفاعل العادية.
مصدر : وكالات
رقم : 1043983
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