زلزال بقوة 5 درجات في طاجيكستان

وقال المركز إن مركز الزلزال يقع على بعد 58 كيلومترا جنوب غربي التجمع السكني مورغاب الذي يقطنه 10,8 ألف شخص. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا.



ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.



يذكر أنه ضرب زلزال بقوة ست درجات وثمانية أعشار الدرجة شرق طاجيكستان الخميس الماضي بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



ووقع الزلزال على عمق اكثر من عشرين كيلومترا وضرب منطقة جبلية لا توجد بها كثافة سكانية تقع على الحدود مع الصين وافغانستان لكن السكان في العاصمة دوشنبه شعروا به وبما تبعه من هزات ارتدادية بلغ اشدها خمس درجات.



من جهته اعلن التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037

بتوقيت جرينتش) على عمق عشرة كيلومترات.



وذكر التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانغ الصيني.



ويقع في المنطقة التي ضربها الزلزال بحيرة ساريز مما يعني أن مناطق واسعة مهددة بالغرق في عدد من البلدان.