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الثلاثاء 28 شباط 2023 ساعة 11:04

القيادي البطش: الضربة ستقابلها ضربة

القيادي البطش: الضربة ستقابلها ضربة
وأضاف القيادي البطش في تصريح مساء الاثنين:" إن حركة الجهاد الإسلامي تشكل كتائب في المناطق التي تكون جاهزة للقتال في الضفة الغربية، ونحن نقوم الآن بواجبنا في القتال وفي اللحظة التي تستدعي نحن على يقين أننا لسنا وحدنا ويمكن أن تتسع الساحات ".

وأشار إلى أن المؤامرة على القضية الفلسطينية تتسع وبالأمس بن غفير أطلق "زعرانه" في حوارة، مشدداً على أن غزة ساحة من ساحات المواجهة مع الاحتلال.

وحول عمليات المقاومة وآخرها في أريحا، قال القيادي البطش " اليوم مجاهد جديد يخرج ليقول إن روح القتال في شعبنا لم تنته"، موجهاً رسالة للاحتلال قائلاً :" على المحتل أن يفهم أن الضربة بضربة والطلقة بطلقة وأن بإمكان المقاومة ممارسة هذا الدور من دون عوائق".

وبشأن مؤتمر العقبة، أكد القيادي في الجهاد أن كل الذين راهنوا على لقاء العقبة سيعرفون أنّ هذا المشروع فاشل.

يشار إلى أنه قتل مستوطن وأصيب أربعة آخرون بينها حالات حرجة، مساء أمس الاثنين، في عمليتي إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في منطقة غور الأردن بالقرب من مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.
رقم : 1044004
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