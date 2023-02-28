صحة لبنان: 114 إصابة بكورونا وحالتا وفاة

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، اعلنت ذلك وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقرير لها مساء أمس الاثنين، أوضح من خلاله عن تسجيل "114 اصابة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1231840، كما تم تسجيل حالتي وفاة".