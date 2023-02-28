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الثلاثاء 28 شباط 2023 ساعة 11:07
صحة لبنان: 114 إصابة بكورونا وحالتا وفاة
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، اعلنت ذلك وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقرير لها مساء أمس الاثنين، أوضح من خلاله عن تسجيل "114 اصابة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1231840، كما تم تسجيل حالتي وفاة".
مصدر :
وكالات
رقم :
1044006
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