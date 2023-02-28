تركيا.. هزة ارتدادية بقوة 4 درجات مركزها جنوبي البلاد

وحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن 9 هزات ارتدادية ضربت تركيا اليوم الثلاثاء، تراوحت درجاتها بين 3 و4.4، تركزت في وسط وغربي البلاد.



يذكر أنه قالت السلطات التركية إن زلزالا جديدا ضرب ولاية ملاطية جنوب شرق البلاد أمس الاثنين واسفر عن عشرات الضحايا و انهيار22 بناية ووقع الزلزال بعد3 أسابيع من الزلزال العنيف الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.



لم تتوقف الهزات الأرضية خلال الفترة الماضية في تركيا ف بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا والذي خلف عشرات الآلاف من الضحايا في كلا البلدين ضرب زلزال جديد بقوة 5.2 درجة ولاية ملاطية جنوبي تركيا وأعلنت السلطات التركية عن عشرات الضحايا وانهيار اثنين وعشرين من المباني جراء الزلزال.