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الثلاثاء 28 شباط 2023 ساعة 13:26

عبداللهيان: لا ندعم أي طرف في حرب اوكرانيا

عبداللهيان: لا ندعم أي طرف في حرب اوكرانيا
واضاف حسين امير عبداللهيان الذي التقى نظيرته الاندونيسية "رتنو مرسودي" في جنيف يوم الاثنين على هامش مشاركته في الاجتماع الـ 52 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وكذلك الاجتماع السنوي لمؤتمر نزع السلاح ان الغرب زود اوكرانيا بمليارات الدولارات من الاسلحة ولايزال، داحضا التهم الموجهة الى ايران في هذا المجال.

كما بحث امير عبداللهيان مع نظيرته الاندونيسية العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية ، واشار الى العلاقلات الجيدة بين الدولتين وانعقاد الجولة العاشرة من الحوار السياسي بين البلدين وكذلك الحوار الاخير بين المعاهد الايرانية والاندونيسية ، مؤكدا جهوزية ايران الكاملة لاستمرار هذا الحوار والتعاون.

كما اكد امير عبداللهيان ضرورة التنسيق والتخطيط للقاء رئيسي البلدين، وأطلع نظيرته الاندونيسية على أحدث التطورات المتعلقة بالتعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك المفاوضات المتعلقة بالغاء الحظر الظالم ضد الشعب الايراني.

من جانبها اعربت وزيرة الخارجية الاندونيسية عن ترحيبها بالعلاقات الودية التي تسود بين البلدين وطالبت بتسريع الجهود لابرام اتفاقية التجارة الحرة بين ايران واندونيسيا .

كما شددت الوزيرة الاندونيسية على معارضة بلادها لتسييس مسألة حقوق الانسان واستخدامها كأداة ضد الآخرين.

واكدت وزيرة الخارجية الاندونيسية على اهمية القضية الفلسطينية مشددة على ضرورة ايلاء اهتمام اكبر بهذه القضية في مجلس حقوق الانسان ، وهذا ما اكد عليه ايضا امير عبداللهيان الذي اشاد باهتمام نظيرته الاندونيسية باثارة موضوع القضية الفلسطينية في هذه الاجتماعات.

وفيما يخص توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين ايران واندونيسيا قال الوزير امير عبداللهيان ان ايران مستعدة لابرامها باسرع ما يمكن .

كما قدم امير عبداللهيان الشكر مجددا لنظيرته الاندونيسية على رسالة تهنئتها لانتصار الثورة الاسلامية في ايران وقدم تهانيه بمناسبة استلام اندونيسيا لرئاسة منظمة آسيان في عام 2023.
رقم : 1044029
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