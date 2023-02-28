إصابة شخصين إثر إطلاق نار قرب مدرسة في ألمانيا

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة في إطلاق نار بالقرب من مدرسة ابتدائية في بلدة برامش في ولاية سكسونيا السفلى.



ونقلت عن شهود عيان أن الحادث وقع في حوالي الساعة 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش).