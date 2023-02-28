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الثلاثاء 28 شباط 2023 ساعة 16:18

واشنطن تفضح حكومة الاحتلال وعنف المستوطنين بهذا التقرير!

واشنطن تفضح حكومة الاحتلال وعنف المستوطنين بهذا التقرير!
وحسب ما نقلت المواقع العبرية، فان هذا هو أخطر تصريح ظهر حتى الآن في تقرير رسمي وعلني لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن عنف المستوطنين والطريقة التي تتعامل بها حكومة الاحتلال معهم.

وعلى الرغم من أن تاريخ نشر التقرير قد تم تحديده مسبقا بوقت طويل، إلا أن توقيت نشره يتزامن مع هجوم المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس واحراق منازل الفلسطينيين وتشريدهم.

ويشير التقرير إلى أنه وفقا لبيانات الأمم المتحدة، فقد شهد عام 2021 ارتفاعا ملحوظا في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث أشار التقرير إلى قيام المستوطنين باعتداءات جسدية على الفلسطينيين واعتداءات على الممتلكات وجرائم على خلفية قومية ضد الفلسطينيين.

واستشهد معدو التقرير ببيانات الأمم المتحدة التي تفيد بأن المستوطنين نفذوا 496 هجوماً ضد فلسطينيين خلال عام 2021. 370 من هذه الهجمات تضررت ممتلكات و 126 هجوما أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين خلال عام 2021. نتيجة لاعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين.

ويشير التقرير إلى أنه بحسب منظمات حقوق الإنسان طرأ تغير في طبيعة اعتداءات المستوطنين، إذا كانت العمليات قد نفذت في الماضي من قبل أفراد أو مجموعات مكونة من 3-4 مستوطنين، فقد نفذت هذه العمليات الآن من قبل مجموعات مكونة من عشرات المستوطنين. وقال التقرير "هناك مؤشرات على أن هذه الهجمات مخطط لها بشكل شبه مؤكد مسبقا."

بحسب التقرير، اتسع النطاق الجغرافي لاعتداءات المستوطنين العنيفة ضد الفلسطينيين للمرة الأولى أيضا إلى المنطقة أ في الضفة الغربية، حيث يتمتع الفلسطينيون بالسيطرة الأمنية والمدنية.

وبين التقرير ان افراد جيش وشرطة الحكومة الاسرائيلية عادة لا يمنعون هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين ونادرا ما يعتقلون أو يوجهون اتهامات ضد المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف.
مصدر : وكالات
رقم : 1044046
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