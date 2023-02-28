محافظ عدن: الصراع بين المرتزقة في الجنوب يؤكد هشاشة تحالف العدوان

وبحسب مصادر أشار سلام إلى أن محاولة تحالف العدوان إعادة ترتيب صفوف مرتزقته لن تحقق سوى مزيد من القتل والدمار الذي يتحمله المواطن اليمني الذي عانى وتجرع ويلات الحروب والفقر والجوع تحت ظل حكومات المرتزقة الفاشلة والتي عجزت عن حماية نفسها.



وأوضح أن الدور الذي تقوم به السعودية الآن في عدن والمحافظات المحتلة الأخرى، يؤكد ضبابية الموقف والتخبط في الرؤية وهشاشة وتشظي تحالف العدوان، وعدم رغبته في تحمل أعباء المليشيات المسلحة كونها باتت تشكل خطراً عليها مما دفعها لاتخاذ مواقف معينة عبر ما يسمى بالمجلس الرئاسي.



ولفت محافظ عدن، إلى أن الغاية من توقيت تصريح رئيس مجلس الارتزاق والعمالة رشاد العليمي، حول القضية الجنوبية، هو تمرير مخطط التحالف العدوان لمزيد من تمزيق الجنوب وديمومة احتلاله ونهب ثرواته وإشعال المحافظات المحتلة بحروب دموية يذهب ضحيتها المواطنون الأبرياء.