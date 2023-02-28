أكثر من 250 طائرة مساعدات وصلت إلى سورية

وأوضح منصور في تصريح لـ سانا من مطار دمشق الدولي أن مجمل المساعدات تنوع بين المواد الإغاثية والغذائية والإسعافية والطبية وتجهيزات للمشافي وسيارات إسعاف، مشيراً إلى أن إجمالي كمية المساعدات التي وصلت عبر هذه الطائرات بلغ 7200 طن.



بدوره بين مدير مطار دمشق الدولي بشار غفرا أنه تم إعفاء كل الطائرات التي نقلت المساعدات والشحنات الإغاثية للمطار من جميع الرسوم، إضافة إلى تأمين 6 قاعات شرف لاستقبال الوفود الرسمية.



ومن الملاحة الجوية في مطار دمشق الدولي أشار محمد سلامة إلى أنه منذ اليوم الأول لحدوث الزلزال تم تشكيل فريق عمل متواجد في الحركة الجوية، وتكثيف عدد المراقبين الجويين في مركز وأبراج المراقبة، وكان العمل على مدار الساعة لتغطية واستيعاب كثافة الحركة القادمة باتجاه المطار، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي للعمل كان تأمين سلامة الطيران بالجو وسلامة الحركة الجوية بين الطائرات والآليات الموجودة على الأرض.



من جانبه لفت رئيس شعبة ضباط المطار فراس ملحم إلى تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع وزارة النقل، لتأمين سلامة حركة الطيران ووصول طائرات المساعدات وتأمين عمل الإعلاميين بكل المستلزمات، بينما أشار أحد ضباط المطار أكرم نيصافي إلى تأمين حركة الملاحة بجهوزية تامة، حيث كانت جميع فعاليات المطار متواجدة على مدار 24ساعة، وكان العمل متكاملاً بين جميع الجهات.