الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 شباط 2023 ساعة 20:29

أمر باعتقال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وسط تظاهر مؤيدة

أمر باعتقال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وسط تظاهر مؤيدة
وقالت المحكمة التي أمرت اليوم الثلاثاء باعتقال رئيس الوزراء السابق، إن عمران خان غاب عن جلسة استماع بتهمة بيع هدايا حكومية وإخفاء أصوله.

وجاء أمر القاضي ظفر إقبال تزامنا مع ثلاث محاكم أخرى، قضت، بأن خان محصن من الاعتقال بتهم منفصلة تتعلق بالإرهاب ومحاولة قتل ضد منافسه السياسي والكسب غير المشروع حسب وصف المحاكم.

استقبلت إجراءات أمنية مشددة وآلاف المؤيدين عمران خان (70 عاما) عندما ظهر لأول مرة في إسلام أباد منذ إصابته برصاصة في ساقه خلال مسيرة احتجاجية في نوفمبر الماضي. ولقي أحد أنصار خان مصرعه وقتها، كما أصيب 12 آخرون في الهجوم الذي قوبل بالتنديد على مستوى البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1044088
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشعب اليمني من الحصار إلى الصمود والانتصار
الشعب اليمني من الحصار إلى الصمود والانتصار
الزلزال الذي أظهر فضيحة الغرب جلياً
الزلزال الذي أظهر فضيحة الغرب جلياً
28 شباط 2023
العراق عاصمة الدبلوماسية في الوطن العربي
العراق عاصمة الدبلوماسية في الوطن العربي
28 شباط 2023
أزمة الهجرة العكسية للصهاينة... وجيل يبحث عن الهروب!
أزمة الهجرة العكسية للصهاينة... وجيل يبحث عن الهروب!
28 شباط 2023
التغييرات في النظام العالمي خلال حرب أوكرانيا
التغييرات في النظام العالمي خلال حرب أوكرانيا
28 شباط 2023
رئيسي: العدو يسعى وراء أهدافه عبر اثارة الاستياء باستهداف معيشة الشعب
رئيسي: العدو يسعى وراء أهدافه عبر اثارة الاستياء باستهداف معيشة الشعب
27 شباط 2023
قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي
قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي
27 شباط 2023
قاآني: كلمة "المقاومة" من أقدس الكلمات
قاآني: كلمة "المقاومة" من أقدس الكلمات
27 شباط 2023
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
27 شباط 2023
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
27 شباط 2023
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
27 شباط 2023
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران
27 شباط 2023
سجن أم مسلخ؟ تزايد جرائم الکيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين
سجن أم مسلخ؟ تزايد جرائم الکيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين
27 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الشعب اليمني من الحصار إلى الصمود والانتصار
التغييرات في النظام العالمي خلال حرب أوكرانيا
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة