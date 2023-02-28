أمر باعتقال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وسط تظاهر مؤيدة

وقالت المحكمة التي أمرت اليوم الثلاثاء باعتقال رئيس الوزراء السابق، إن عمران خان غاب عن جلسة استماع بتهمة بيع هدايا حكومية وإخفاء أصوله.



وجاء أمر القاضي ظفر إقبال تزامنا مع ثلاث محاكم أخرى، قضت، بأن خان محصن من الاعتقال بتهم منفصلة تتعلق بالإرهاب ومحاولة قتل ضد منافسه السياسي والكسب غير المشروع حسب وصف المحاكم.



استقبلت إجراءات أمنية مشددة وآلاف المؤيدين عمران خان (70 عاما) عندما ظهر لأول مرة في إسلام أباد منذ إصابته برصاصة في ساقه خلال مسيرة احتجاجية في نوفمبر الماضي. ولقي أحد أنصار خان مصرعه وقتها، كما أصيب 12 آخرون في الهجوم الذي قوبل بالتنديد على مستوى البلاد.