طهران تدعو لـ إلغاء العقوبات غير المبررة المفروضة على سوريا

وقال ايرواني ، في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أن الزلزال المدمر الأخير في سوريا أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الوخيم في هذا البلد ، وانهارت الهياكل والخدمات الأساسية ، مما أثر بشدة على قدرة الافراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية.



وأضاف كبير الدبلوماسيين الايرانيين في الامم المتحدة: بالنظر إلى تدهور الوضع الانساني، ينبغي زيادة المساعدات الإنسانية وتقديمها بطريقة محايدة وغير تمييزية ، ودون تسييس أو شروط ، لضمان حصول الأشخاص الأكثر ضعفا على المساعدة اللازمة.



وقال إيرواني: كانت إيران من أوائل الدول التي استجابت بشكل إيجابي للطلبات الإنسانية لتركيا وسوريا بإرسال مساعدات إنسانية ، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر في ظروف صعبة.



وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: من أجل إيلاء اهتمام أكثر فاعلية للأزمة الإنسانية الحالية في سوريا ، يجب على المجتمع الدولي التركيز على الرفع الكامل للعقوبات اللاإنسانية ضد الشعب السوري. الإعفاءات الأخيرة للمساعدات الإنسانية ليست كافية وهي مجرد محاولة لإثارة القلق.



وتابع إيرواني: الإجراءات القسرية أحادية الجانب ، والتي تعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ، جعلت من الصعب على الشعب السوري الوصول إلى احتياجاته وقيّدت قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين مستويات المعيشة. لذلك ، لا يكفي التعبير عن التضامن دون اتخاذ إجراءات محددة. إننا نطالب بالإلغاء الفوري والكامل وغير المشروط لهذه العقوبات غير المبررة.



وقال: إن النهب المستمر لموارد سوريا الطبيعية من قبل القوات الأجنبية ، والذي أدى إلى نقص حاد في الوقود وتفاقم الوضع الإنساني ، يجب أن يتوقف. ووفق إعلان الحكومة السورية ، أدت هذه الأعمال الإجرامية إلى سرقة أكثر من 100 مليار دولار من الثروات السورية والثروة الوطنية ، خاصة في شكل نفط وغاز.



وقال كبير دبلوماسي جمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة: نحن ندعم التنفيذ الكامل للقرار 2672 (2023) ، مع التركيز القوي على إعطاء الأولوية لمشاريع الإنعاش المبكر التي تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية ، وزيادة عمليات المساعدة من داخل سوريا ومواجهة التحدي الملح المتمثل بإمدادات الكهرباء التي هي حاجة أساسية للشعب السوري.



وأضاف: إن مثل هذه الجهود لا تقدم فقط مساعدة فورية للشعب السوري ، ولكنها تضع أيضًا الأساس لتنمية طويلة الأمد ومستدامة في هذا البلد. يجب أن يتم هذا الجهد بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الحكومة السورية والاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي هذا البلد.



وتابع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: نحن نقدر جهود الحكومة السورية لدعم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق سوريا. يستحق القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة السورية بفتح معبرين حدوديين جديدين لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية احترام ودعم مجلس الأمن.



وقال إيرواني: لضمان حل سياسي فعال للأزمة السورية ، نواصل التأكيد على أن العملية السياسية التي يقودها ويوجهها الشعب السوري ، بتيسير من الأمم المتحدة ، هي النهج العملي الوحيد لإنهاء الأزمة.



وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مع شركائها في شكل عملية أستانا ، تواصل جهودها لتحقيق تطبيع طويل الأمد ومستدام في سوريا.



وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة أننا ندعم استمرار عمل اللجنة الدستورية والجهود المستمرة للمبعوث الخاص لتسهيل الاجتماع المقبل للجنة ، مضيفًا: نعتقد أن المأزق الحالي في عمل اللجنة الدستورية يمكن حله من خلال التفاعل البناء وحسن النية من جانب جميع الأطراف المعنية بالتسوية. ومع ذلك ، يجب أن نكون حريصين على عدم توجيه جهودنا نحو المبادرات التي تؤدي فقط إلى العملية السياسية عن مسارها ولا تضيف أي قيمة.



وشدد إيرواني: الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا لسوريا والمنطقة ويجب التعامل معه بحسم. نحن قلقون بشأن الأنشطة الإرهابية في الأراضي الخاضعة للاحتلال. إن الوجود غير المشروع للقوات العسكرية (الاجنبية المتواجدة بصورة غير مشروعة) في سوريا ، والذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ، هو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في هذا البلد ويجب إنهاؤه من أجل خلق بيئة مواتية لحل الأزمة.



وقال: إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي سوريا واستقلالها ، ودون استخدامها ذريعة لانتهاك هذه المبادئ الأساسية للقانون الدولي.



وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة وفقا لارنا : إن جمهورية إيران الإسلامية تدين بشدة الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنه الكيان الإسرائيلي على مبنى سكني مدني في منطقة مكتظة بالسكان وسط دمشق في 19 شباط / فبراير. إن هذه الهجمات الشنيعة تشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في المنطقة لأنها انتهكت القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وشدد إيرواني: على المجتمع الدولي أن يحث الكيان الإسرائيلي على الفور على إنهاء انتهاكاته المتكررة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ، وكذلك الهجمات الإرهابية التي نفذها ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية في سوريا.



وقال: إننا نطلب من مجلس الأمن التصرف على أساس مسؤوليته وإدانة الكيان الإسرائيلي بشكل صريح للانتهاك المستمر للمبدأ الأساسي للسيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول الأعضاء ، وهو أساس ميثاق الأمم المتحدة.