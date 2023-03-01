رئيسي: الحكومة ستتغلب على المشاكل بالاعتماد على يقظة الشعب

وأشار الرئيس رئيسي لدى استقباله جمعا من أعضاء "رابطة الخطباء والمبلغين" الى أن هوية الثورة الاسلامية هي هوية ثقافية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحقيق الأهداف الرئيسية لهذه الثورة والخطاب الذي تعتمده.



ودعا آية الله رئيسي كل الناشطين في المجال الثقافي وخاصة علماء الدين الثوريين الواعين الى العمل بالمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقهم في مجال تقدم خطاب الثورة الاسلامية.



وشدد على أهمية المسؤولية التي تتولاها كل المؤسسات التعليمية والعلمية والثقافية بما فيها المجلس الاعلى للثورة الثقافية في التقدم بالشؤون الثقافية، مشيرا الى الدور الذي تضطلع به المساجد وأئمة الجمعة والجماعة والمقار الثقافية في الترويج للقيم الثورية والثقافية.



واعتبر الرئيس السيد رئيسي التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ الشبكة الوطنية للمعلومات بنسبة ۶۰ % من الانجازات المهمة التي حققتها الحكومة، معربا عن أمله بأن يستفيد الشعب الايراني من خدمات هذه الشبكة في القريب العاجل.



وأكد رئيس السلطة التنفيذية نجاح الحكومة في التعويض عن العجز في ميزانية البلاد، والنمو الذي حققته عائدات الضرائب والصادرات غير النفطية، مشيرا الى أن هدف الأعداء من اثارة الفوضى وأعمال الشغب التي شهدتها ايران وزعزعة الأمن في البلاد، وبعدها العبث في سوق العملة هو الحيلولة دون تحقيق هذه الانجازات.