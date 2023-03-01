العراق.. قصف تركي جديد يستهدف عجلة أمنية في نينوى

وقال المصدر: إن "قصفاً تركياً جديداً استهدف عجلة تعود لفوج 80 حشد شعبي بالقرب من مديرية شرطة سنجار غربي نينوى شمال العراق" موضحا أن الانباء الاولية تشير الى سقوط قتلى دون معرفة الأعداد.