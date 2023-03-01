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الأربعاء 1 آذار 2023 ساعة 13:34
العراق.. قصف تركي جديد يستهدف عجلة أمنية في نينوى
وقال المصدر: إن "قصفاً تركياً جديداً استهدف عجلة تعود لفوج 80 حشد شعبي بالقرب من مديرية شرطة سنجار غربي نينوى شمال العراق" موضحا أن الانباء الاولية تشير الى سقوط قتلى دون معرفة الأعداد.
مصدر :
وكالات
رقم :
1044225
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