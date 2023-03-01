إيران تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "تم طرد اثنين من الدبلوماسيين ألمانيين كعنصر غير مرغوب فيهما بعد الإجراءات التدخلية وغير المسؤولة للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية الإيرانية".



وأضاف "أولوية إيران الحفاظ دائماً على التفاعل في الاحترام المتبادل، ولكن إذا كانت بعض الأطراف تريد تجاهل المبادئ والسيادة الوطنية لبلدنا، فإن تعريف الخيارات البديلة أمر لا مفر منه".



وفي الاسبوع الماضي، أعلنت الخارجية الألمانية طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين بعد وصفهما بـ "عنصر غير مرغوب فيها" على خلفية قرار محكمة الثورة في طهران، بإعدام "جمشيد شارمهد" الذي يحمل الجنسية الإيرانية والألمانية بعد إدانته بقضايا إرهابي.