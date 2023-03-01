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الأربعاء 1 آذار 2023 ساعة 18:19

إسلامي: يجب أن نحقق ثروة من التدريبات و العروض العسکریة

إسلامي: يجب أن نحقق ثروة من التدريبات و العروض العسکریة
وأضاف إسلامي، الیوم الأربعاء ، بقاعدة الدفاع الإشعاعي التكتيكية بمدينة ري: مناقشة التدريبات بشكل عام في غاية الأهمية وهي ليست عرضًا بل تحضيرًا للأداء.

وقال: الفاعلية مهمة ولها متطلبات وان جميع الاجهزة یستطيع دخول المشهد في نفس الوقت دون تدخل حتى لا تؤدي الى تفكك القيادة الميدانية.

وتابع إسلامي: هذا المشهد له صاحبه ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة التدخل، لأن الدخول دون تنسيق يعني التدخل في قيادة الميدان ولا يمكن إدارته.

وذكر المسؤول عن تمرين إشعائي في منطقة فشافوية بمدينة ري: أهم رسالة في هذا التمرين أن جميع الأجهزة يجب أن يرافقها المحافظ كقائد ميداني وهذا التمرين والاستعداد سيزيدان من عامل الاستعداد.

وتابع: كل مدينة ومنطقة لديها وضع خاص تحتاج إلى قدامى المحاربين ليكونوا قادرين على التصرف بشكل صحيح عند الضرورة وهذه الحالات ليست ذات طبيعة سياسية، بل من نوع العمل الإداري والقيام بعمل جيد بشكل صحيح وفي الوقت المحدد.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: كل حادث يحدث له معسكر خاص به، لدينا ثلاثة معسكرات سيبرانية وإشعاعية وبيولوجية ، يجب أن يدخل كل منها مكانه ويبقى حيًا وديناميكيًا ويلعب دوره ولكي يكون موثوقًا.

أجريت تدريبات إشعائية في منطقة فشافوية بمدينة ري بهدف التعامل مع الحوادث الجوية وكيفية تعامل أجهزة الإنقاذ والخدمات مع مثل هذه الحوادث بمشاركة مؤسسات وطنية.
رقم : 1044248
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