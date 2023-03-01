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الأربعاء 1 آذار 2023 ساعة 18:55

حماس: جرائم الاحتلال لن توقف المد الثوري لشعبنا الفلسطيني

حماس: جرائم الاحتلال لن توقف المد الثوري لشعبنا الفلسطيني
وقال قاسم في تصريح صحفي تعقيباً على احداث أريحا :" أن كل هذه الجرائم لن تُوقف المد الثوري لشعبنا الفلسطيني الذي يقاتل من أجل حريته واستقلاله".

وأضاف:" نحيي الثائرين في كل ساحات الفعل النضالي، وخاصة المشتبكين اليوم في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا"، مشدداً على أن ما مارسه جيش الاحتلال من استهداف المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، يؤكد أن جيش الاحتلال يتصرف بطريقة نازية وحشية.

وظهر اليوم، زعمت قوات الاحتلال انها اعتقلت منفذي عملية أريحا، بعد محاصرتهم في قرية عقبة جبر في أحد المنازل، وسط اشتباكات مسلحة اسفرت وفقاً لجمعية الهلال الأحمر عن إصابة 3 مواطنين فلسطينيين أحدهما وصفت حالته بالخطيرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1044255
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