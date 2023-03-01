شرطة الاحتلال تقمع مظاهرة للمستوطنين في الأراضي المحتلة

ووفق مصادر عبرية، فقد اعتقلت شرطة الاحتلال عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين وأصابت عددًا منهم لدى محاولتها تفريق المظاهرا.



وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنها "تعمل على تفريق المحتجين من خلال استخدام وسائل مختلفة".



ودارت مواجهات شديدة بين المتظاهرين المستوطنين وشرطة الاحتلال في "تل أبيب"، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات طرق مركزية، واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع "أيالون" السريعة والمركزية في الاراضي المحتلة وإغلاقها أمام حركة المرور.



وقال رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو: "لن نقبل عنفا ضد أفراد الشرطة وإغلاق شوارع وخرقا سافرا للقوانين"، واعتبر أن "الحق بالتظاهر ليس الحق بالفوضى".