الأمن الايراني يعتقل 3 اشخاص على خلفية تسمم تلاميذ المدارس

وصرح مصدر مطلع ان 3 اشخاص تم القاء القبض عليهم للاشتباه بتورطهم في هذه القضية وان التحقيق معهم جار من قبل قوات الامن الايرانية.



وتفيد انباء ومعطيات غير رسمية عن احتمال تورط زمرة خلق الارهابية المدعومة من اميركا وعواصم غربية في هذه العملية.