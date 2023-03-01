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الأربعاء 1 آذار 2023 ساعة 19:22
كنيست الاحتلال يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، على "إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بـ إسرائيل"
مصدر :
وكالات
رقم :
1044265
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