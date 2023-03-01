كنيست الاحتلال يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

اسلام تايمز (فلسطين) _ صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء ، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات الفدائية.