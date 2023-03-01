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الأربعاء 1 آذار 2023 ساعة 20:36

وزير الداخلية: لا تقارير عن وجود مادة سامة لتسميم التلاميذ

وزير الداخلية: لا تقارير عن وجود مادة سامة لتسميم التلاميذ
وقال الوزير وحيدي انه تابع قضية تسمم التلاميذ مع بعض المسؤولين المعنيين، موضحا ان النسبة الكبيرة مما يطرح أي حوالي 90% من الحالات لم تحدث بسبب عوامل خارجية والقلق المثار ناجم عن الاثارة التي تلف هذه القضية.

واوضح: ان الاشخاص الذين شعروا ببعض الاعراض كالصداع وذهبوا الى المستشفيات تم ترخيصهم في الساعات الاولى من دون حاجة الى العلاج وان الراقدين في المستشفيات هم قرابة 10 اشخاص، وحسب التدقيق الذي قمنا به لم نعثر على عامل معين لنقول ان هناك مادة معينة تسببت بمثل هذه الاحداث.

وتابع: فيما يتعلق بوجود مغامرة شخصية أو داخلية فان وجود عوامل من خارج المدارس هو ما تدرسه الان الاجهزة الامنية ولا يمكن الجزم بعد بشأن ذلك ولم يتم العثور على سبب خاص لكي نجزم بان شيئا محددا هو سبب هذه الحوادث ، لكن الاجهزة الامنية المعنية لاتزال تتابع تحرياتها.

واكد وزير الداخلية الايرانية ان اعداء البلاد كثيرا ما يرغبون باشغال البلاد بالمشاكل وفي هذه القضية ايضا اثبتوا خبثهم ليتلاعبوا باعصاب اعزائنا واحبائنا ويثيروا القلق في نفوسهم وانا الاحظ هذه الاثارة في وسائل الاعلام الاجنبية والمجموعات العميلة، كما ان هناك مواقف يتخذها البعض وهي عارية عن الصحة لانهم لا يملكون معلومات دقيقة، ان هؤلاء الاشخاص يدلون باقوال مختلفة ويجب عليهم الانتباه لكي لايثيروا القلق من دون وجود دواع لذلك ، يجب ان لا يثيروا القلق عند تلاميذنا الاعزاء ويجب الانتباه والمراقبة.

وتابع : على اية حال فان الاجهزة المعنية تتابع هذه القضية وان وزير التربية والتعليم متواجد في الساحة كاملا كما ان وزارة الصحة ايضا تتابع القضية ، وباقي الاجهزة ايضا كالدفاع المدني متواجدون في الساحة ، وان شاء الله تعالى في حال توفرت لدينا تفاصيل جديدة سيتم الاعلان عنها. يجب علينا ان نتجنب اثارة الرعب او السعي لاغلاق المدارس والذي تسعى اليه الجهات المعادية الاجنبية.

وفيما اكد الوزير وحيدي ان الاجهزة الامنية المتخصصة تتابع القضية للحصول على تفاصيل جديدة لوضعها في متناول يد المواطنين ، نفى حدوث اعتقالات في هذه القضية واصفا الانباء التي تنشر عن اعتقالات بأنها كاذبة ، كما نفى اصابة احد التلاميذ بالشلل واضاف: حتى الان لم يكن هناك القاء قبض على احد لكن الاجهزة الامنية تواصل عملها واذا تم التعرف على اشخاص ضالعين في هذه القضية سيتم الاعلان عنهم امام الشعب لكن لا وجود حتى الان لمثل هذه الرؤوس للخيوط.
رقم : 1044282
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