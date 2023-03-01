تصاعد الأزمة التونسية.. البلد يواجه ظروفا صعبة

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، متابعته التطورات الأخيرة "بقلق بالغ"، في تونس، مشيراً إلى أن البلد يواجه "ظروفاً صعبة".



جاء ذلك، بحسب نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال ردها على سؤال بشأن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت منتقدي الرئيس قيس سعيد.



وقالت في الإحاطة الصحافية اليومية للمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات في تونس "عن كثب وبقلق شديد"، وأضافت أن تونس "تمر بأوقات صعبة"، معربة عن أملها في أن "تجد السلطات التونسية الإجابات الصحيحة للتحديات العديدة" بمشاركة "جميع أصحاب المصلحة الاجتماعيين والسياسيين".



وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في تونس في اجتماعهم المرتقب في 20 مارس/ آذار الجاري.



وأطلقت السلطات التونسية في 11 فبراير / شباط حملة اعتقالات استهدفت مجموعة من معارضي الرئيس سعيد، ضمت قيادات في جبهة الخلاص وحزب النهضة ونشطاء سياسيين وقضاة ومحامين ورجال أعمال وإعلام، غالبيتهم يواجهون تهم "التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، إلى جانب اتهام "المعارضين بالتواصل مع جهات أجنبية لتنفيذ مخططاتهم".