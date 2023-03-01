العميد فدوي: الأميركان باتوا يائسين امامنا

وقال العميد فدوي، مساء اليوم الاربعاء في الملتقى الشامل لمجمع الامرون بالمعروف والناهين عن المنكر : مهما حاول الأميركان جاهدين طيلة 44 عاما فإنهم لم يتمكنوا من تحقيق النصرعلى إيران رغم أنهم كانوا ومازالوا أقوى منا وأقوى منا بسبب قدراتهم المادية وسبب فشلهم هو أننا خلال هذه الفترة قمنا بواجباتنا الإلهية إلى حد ما.



وصرح نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني بأن الأمريكيين فشلوا في كل الصراعات التي خاضوها معنا خلال هذه السنوات الـ 44 ، وأكد: القيام بالحد الأدنى من الواجبات جعلنا أقوياء وهم دائما يأئسون امامنا وبالطبع هذا أيضًا وعد الله الذي قال إنك إذا قمت بالمهام الموكلة إليك ، فسأساعدك أيضًا.



وأشار إلى أنه في كل مجال نتبع فيه اوامر الله ، انجز الله أيضًا ما وعد به وقال: إذا كانت لدينا مشاكل في الاقتصاد اليوم ، فيعود ذلك الى إننا لا نعمل بما امر الله ، على سبيل المثال ، القانون الوحيد الذي وقعه الإمام والمراجع هو قانون البنوك اللاربوية وهي قضية يتم العمل على خلافها الآن على الرغم من وجود القانون ، وطالما أن هناك ربا في الاقتصاد ، فإن الوضع الاقتصادي لن يتحسن لأن الله أعلن أنه من ياكل الربا فلياذن بحرب من الله.



وصرح العميد فدوي: انه على صعيد القوة العسكرية ، لأننا عملنا بما امر الله ، استطعنا الانتصار على العدو ، لكنهم رغم ذلك لا يكفون عن العداء لنا ، وبعبارة اخرى ان خبثاء العالم والطابور الخامس لم يدخروا جهدا لاثارة الفتن لهذه الثورة ومن هذا المنطلق فانهم تشبثوا هذه المرة بالضغوط الاقتصادية .



وفي الختام قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني: إذا لزم الامر لانتوانى عن فعل ، لأن الحرس الثوري هو المدافع عن الثورة الاسلامية ومن جهة اخرى لانه مرتبط بشكل مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة فاننا لانترد في القيام باي عمل وان الأعداء قد اثيرت حفيضتهم للغاية لانهم فشلوا في أعمال الشغب الأخيرة لانهم يعتقدون أنهم أعدوا العمل لها على أكمل وجه.