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الأربعاء 1 آذار 2023 ساعة 21:23

الامارات.. وسجون سرية لتكريس القمع

الامارات.. وسجون سرية لتكريس القمع
وقالت المصادر إن السجناء في هذه السجون يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والقمع الممنهج ويعانون من سوء أوضاع الاحتجاز.

وبحسب ما افادت المصادر أنشأت السلطات الإماراتية عشرات السجون السرية داخل البلاد، وهي مراكز احتجاز غير رسمية يشرف عليها جهاز أمن الدولة ، ويطلق عليها البعض مسمى “السجون الملونة” بسبب عدم وجود أسماء لها، وعدم القدرة على التمييز بينها إلا عن الطريق الألوان.

وتنتشر هذه السجون داخل مواقع حيوية في الإمارات، مثل القواعد العسكرية والمستشفيات، وهي لا تخضع لأي إشراف قضائي أو مراقبة من قبل النيابة العامة.

وتعد هذه السجون مراكز احتجاز مؤقتة للتحقيق مع المتهمين، ويتم اخفاء العشرات فيها قسرياً، وتشهد أبشع جرائم التعذيب والانتهاكات، وقد وثقت المنظمات الحقوقية العديد من الانتهاكات الحقوقية داخل هذه السجون.

وأبرزت المصادر أن أكثر من 75 معتقلاً للرأي يتم احتجازهم في السجون الإماراتية، من بينهم 48 معتقلاً محتجزين رغم انتهاء محكومياتهم، فيما معظم المعتقلين محتجزين منذ أكثر من 10 سنوات.

ويذكر السلطات الاماراتية قد شنت حملة قمع غير مسبوقة بحق المعارضة في البلاد.

وبحسب مصادرمطلعة فقد جرت عشرات الاعتقالات وحالات الاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من أنواع سوء المعاملة للمحتجزين، وأجريت محاكمات على قدر عظيم من الجور وصدرت أحكام طويلة بالسجن ضد منتقدي الحكومة مع استمرار تعرض أفراد عائلاتهم للمضايقة والاضطهاد.

وتمت ملاحقة أو حبس ما يربو على 100 من الناشطين السلميين ومنتقدي الحكومة بتهم فضفاضة واسعة النطاق ترتبط بالأمن القومي أو “الجرائم الإلكترونية” في الإمارات العربية المتحدة منذ بدء حملة القمع في عام 2011.

واعتبارا من شباط/فبراير 2022، ما زال أكثر من 75 من هؤلاء الناشطين يقبعون خلف القضبان بما في ذلك بعض معتقلي الرأي.

وعلى الرغم من أن أكثر من 48 من هؤلاء المعتقلين انتهت محكومياتهم، فإن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزهم تحت ذريعة أنهم يشكلون خطراً إرهابياً، وتمنع عنهم الزيارة منذ سنوات متذرعة بانتشار وباء كورونا.

وقد أعلنت ست منظمات حقوقية عن إطلاق حملة لمساندة اولئلك المعتقلين التي تبدأ في شهر آذار/مارس 2023 وتستمر حتى نهاية العام الحالي، وتهدف إلى تسليط الضوء على قضية معتقلي الرأي، وحماية الفضاء المدني في دولة الإمارات.

وفي السياق قال بيان مشترك للمنظمات الحقوقية إن الحملة تتضمن مجموعة من الفعاليات الإعلامية والحقوقية، مثل الندوات الإلكترونية واللقاءات الصحفية والدعوة للتوقيع على عريضة “ساند” التي تطالب السلطات الإماراتية بعدة مطالب من بينها، الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإيقاف الانتهاكات بحقهم.

 
رقم : 1044294
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