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الأربعاء 1 آذار 2023 ساعة 22:36

رئيسي: تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد أولوية أولى للسلطة التنفيذية

رئيسي: تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد أولوية أولى للسلطة التنفيذية
واعرب آية الله إبراهيم رئيسي، خلال لقائه سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجدد في 10 دول بالعالم ، عن تمنياته لهم بالتوفيق ، مؤكداً أن التفاعل الأقصى والواسع مع جميع دول العالم على أساس مبادئ الشموخ والحكمة والمصلحة هي النهج الرئيسي لسياسة الحكومة الخارجية. وقال مخاطباً السفراء: إن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد هو الأولوية الأولى للسلطة التنفيذية ، ويجب إعطاء الأولوية لتطوير المبادلات التجارية وتوسيع العلاقات الاقتصادية خلال مهام عملكم .

كما أشار إلى الاهتمام بالمبادئ والقيم الثورية ، واعتماد المقاربات الصحيحة في هذا الاتجاه ، ومحاولة توفير أقصى قدر من المصالح الوطنية هي من الواجبات الأخرى للسفراء.

وقدم السادة سعيد كوزه جي ، السفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية في كوريا الجنوبية ، ومحمد رضا بابائي سياهكل السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجزائر ، ومحمود بريماني سفير جمهورية إيران الإسلامية الجديد في سويسرا وعلي أكبر جوكار السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كازاخستان ، وبيمان سعادت السفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية في اليابان ، ومجتبى فقيهي سفير جمهورية إيران الإسلامية الجديد في بوركينا فاسو ، ومالك حسين كيوزاد السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليونان وعلي رضا صانعي والسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيلاروسيا وسعيد خطيب زاده السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كرواتيا ورضا زبيب السفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية في إسبانيا ، تقاريراً عن حالة العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية ودول محل مهام عملهم في مختلف المجالات ، وأكدوا على الجهد والجدية في اتجاه تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعاون الشامل الثنائي .
رقم : 1044302
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