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الخميس 2 آذار 2023 ساعة 09:42

حملة قمعية في السعودية ضد المواقع الالكترونية

حملة قمعية في السعودية ضد المواقع الالكترونية
وكشفت إحصائيات رسمية أن السلطات السعودية حجبت منذ بداية العام الجاري 317 موقعا إلكترونيا وأزالت 4635 محتوى بعم أنها مخالفة لأنظمة الملكية الفكرية.

يأتي ذلك فيما أدرجت منظمة Freedom House الدولية السعودية ضمن أسوأ خمس دول في حرية الانترنت في العالم في ظل القمع الممنهج الذي يمارسه نظام آل سعود.

وذكرت المنظمة أن نسبة الحرية في استخدام الانترنت في المملكة تبلغ 24% فقط، بواقع 12 نقطة في عقبات في الوصول، و8 نقاط لحدود المحتوى، و4 نقاط في انتهاكات حقوق المستخدم.

ووفقاً لمنظمة Freedom House فإن “السعودية من ضمن الدول الأكثر رقابة على الإنترنت بين 70 دولة تم تقييمها، حيث فرضت الحكومة رقابة وتتبع على المجال الرقمي بضوابط رئيسية عدة لاستخدام الإنترنت، منها؛ حظر المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني”.

وذكرت أن الحكومة السعودية أصدرت قوانين جديدة بزيادة الرقابة على الانترنيت، كما يتم القبض على مدوني أو مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و سجنهم أو احتجازهم لفترة طويلة؛ بسبب محتوى سياسي أو اجتماعي، و تعرضهم للهجوم الجسدي أو القتل”.

وأشار إلى أن المعلقين المؤيدين للحكومة السعودية يتلاعبون بالمناقشات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وهناك هجمات فنية ضد منتقدي الحكومة أو منظمات حقوق الإنسان.

وأبرزت المنظمة الدولية أن السعوديون من ضمن 75% من سكان العالم يعيشون في بلدان يتم فيها اعتقال أو سجن الأفراد لنشرهم محتوى عن قضايا سياسية أو اجتماعية أو دينية، ويعيشون ضمن 56% من السكان في بلدان يُحظر فيها المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني على الإنترنت.

وسبق ذلك أن كشفت منظمة مقاييس حقوق الإنسان عن أن السعودية تصنف بأنها واحدة من أكثر الدول “غير الآمنة” في حقوق الإنسان في العالم.
مصدر : وكالات
رقم : 1044379
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