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الخميس 2 آذار 2023 ساعة 10:15
طائرة مساعدات إغاثية من ايران تصل مطار حلب الدولي
وأوضحت المصادر أن طائرة مساعدات من إيران تحمل 22 طناً من المواد الطبية والغذائية قد وصلت إلى مطار حلب الدولي يوم أمس الاربعاء.
مصدر :
وكالات
رقم :
1044387
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