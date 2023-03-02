الشورى الإسلامي يلزم وزارة النفط بزيادة سعة تخزين الغاز

ووافق اعضاء مجلس الشورى الاسلامي في الجلسة العلنية الثالثة يوم الأربعاء ، أثناء مراجعة جزء النفقات من مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام الايراني القادم ، على البندين الإضافيين 4 و 5 من متمم مادة واحدة من هذا القانون.



وجاء في المتمم 4 من الملاحظة الأولى للمادة الاولى لهذا القانون: إن وزارة النفط ملزمة ، من خلال الشركات التابعة لها ومن الموارد الداخلية للشركات المذكورة ، بالاستثمار في زيادة سعة تخزين الغاز في البلاد و تركيب واستبدال عدادات الغاز الحرارية الكتلية الذكية ومن الطبيعي أن تستهلك ما لا يقل عن مائة ألف مليار ريال.



بناءً على البند الإضافي 5 من الملاحظة المادة الاولى من مشروع القانون المذكور ؛ تلتزم وزارة النفط بتخصيص ثمانين ألف مليار ريال من الموارد الداخلية لشركاتها التابعة في العام الايراني المقبل لتصميم وتوفير قطع الغيار والمعدات ، وتنفيذ نظام مراقبة وقياس للنفط وموارد الغاز ومكثفات الغاز وأيضًا في جميع أنحاء سلسلة الإنتاج والإمداد بالطاقة في البلاد من الخزان إلى تسليم المنتج.