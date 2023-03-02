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الخميس 2 آذار 2023 ساعة 11:28

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس
ففي جنين، اقتحمت قوات الجيش الصهيوني بلدة جبع جنوبي المدينة، واعتقلت الموطنين، محسن حمامرة، وعبد الرحيم اشتيوي، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت القوات الشابين أنس وسيف تركمان، بعد اقتحام منازل عائلتيهما في أحد أحياء المدينة، ونقلتهما إلى جهة غير معلومة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمد الله صبيح من منزل عائلته في بلدة الخضر، والشاب مالك أكرم طقاطقة من بلدة بيت فجار.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نادر إبراهيم عليان من منزله في بلدة يطا جنوبي المدينة، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين، أحمد الطويل، ومصعب زاهدة من أحياء المدينة، أويس العوري من بلدة كفر عقب شمالي المدينة، الأسير المحرر موسى زهران والشاب عبد الجبار محمد زهران، ومحمد جمال حميدان من بلدة بدو شمال غربي العاصمة المقدسة، وسامي أبو غالية، حسام فرعون، ولؤي رؤوف أبو غيث، عقب اقتحام وتفيش منازل عائلاتهم في بلدة العيزرية، شرقي المدينة.
مصدر : وكالات
رقم : 1044400
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