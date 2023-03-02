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الخميس 2 آذار 2023 ساعة 11:30

الأسرى يواصلون عصيانهم لليوم الـ17 والاحتلال يفرض عقوبات جديدة

الأسرى يواصلون عصيانهم لليوم الـ17 والاحتلال يفرض عقوبات جديدة
وحسب مصدر تتمثل خطوات اليوم في إرجاع وجبات الطعام ورفض استلامها في كافة السجون.

وفرضت إدارة سجن النقب أمس، إجراءات عقابية جديدة تمس حقوق الأسرى الإداريين، متعلقة بالملابس والعلاج، فيما يجري الأسرى الإداريون مناقشات وحوارات للرد على هذه القرارات التي تستهدف حقوقهم.

وفي 25 سبتمبر الماضي، شرع الأسرى الإداريون بالإضراب المفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على استمرار وتجديد أوامر اعتقالهم الإداري، ثم قرروا تعليق إضرابهم بعد 19 يوما، لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.

وسيواصل الأسرى حالة التعبئة، والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة).

وأبرز إجراءات الاحتلال المتخذة بحق الأسرى، التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام لساعة محددة، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة.

وشملت الإجراءات أيضاً، تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت سلطات الاحتلال الأسرى بخبز مجمد، وضاعفت عمليات الاقتحام، والتفتيش بحقّ الأسرى والأسيرات، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية.
مصدر : وكالات
رقم : 1044401
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