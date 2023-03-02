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الخميس 2 آذار 2023 ساعة 11:37

خطة ليبية لرفع الحظر عن طائراتها فوق أوروبا

خطة ليبية لرفع الحظر عن طائراتها فوق أوروبا
وذكرت حكومة الوحدة الوطنية في بيان الاربعاء أن لجنة رفع الحظر الجوي على شركات النقل الليبية بالأجواء الأوروبية عقدت أمس أول اجتماعاتها برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وتناول الاجتماع وضع خطة وإجراءات سريعة لإعادة فتح الأجواء الأوروبية بداية بالتنسيق مع إيطاليا لاستئناف الرحلات بين البلدين والانتقال إلى مرحلة الرفع النهائي والسماح للطائرات المسجلة في ليبيا بعبور الأجواء والهبوط في المطارات الأوروبية، بدون تفاصيل أوفى عن تلك الخطة.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2014، حظرت المفوضية الأوروبية مرور الطائرات التابعة لشركات الطيران الليبية فوق أجواء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وذلك لدوافع تتعلق بضوابط السلامة في البلد الذي يشهد توترات أمنية من وقت لآخر.

ومنذ ذلك الوقت تحاول الحكومات الليبية المتعاقبة رفع الحظر، غير أن الاتحاد الأوروبي يجدده كل عام بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب وذلك بعد مراجعة دورية لتحديث قائمة الاتحاد لسلامة الطيران فوق الأجواء الأوروبية.
مصدر : وكالات
رقم : 1044407
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