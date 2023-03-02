مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة في ميسان العراقية

وألقت قيادة عمليات ميسان، الخميس (2 آذار 2023) القبض على أربعة متهمين، وصادرت كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة بقضائين تابعين للمحافظة العراقية.



وحسب بيان صادر عن القوات الامنية العراقية، "أعلن قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي عن قيام وحدات من اللواء 97 التابع لقيادة العمليات، ومن خلال فوجيه الثاني والثالث بتنفيذ عمليات أمنية استباقية وبحث وتفتيش منفصلة" في ميسان.



والقي القبض على أربعة مطلوبين، كما قامت القوات الأمنية بمصادرة "كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة "في قضاء قلعة صالح وقضاء الميمونة وناحية المشرح.



وتم تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً، لنيلهم الجزاء العادل.