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الخميس 2 آذار 2023 ساعة 12:33

رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة

رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
وأوضح السيد رئيسي أن محافظة بوشهر هي الرائدة في قطاع الطاقة على مستوى البلاد والمنطقة، قائلا: يمكن لمحافظة بوشهر بأهلها المثابرين أن تتفوق كذلك اقتصاديا في القطاعين البحري و الزراعي.

وتابع الرئيس رئيسي: "خلال الجولة الأولى من زيارتنا ، لم نتمكن من التعاطي مع اهالي المحافظة كما كان ينبغي بسبب انتشار جائحة كورونا ، لكن في الجولة الثانية من زيارتنا (الحالية) قمنا بزيادة الوقت المخصص لها من اجل ان نلمس مشاكل الناس . "

وقال رئيسي: بالإضافة إلى اجتماعات العمل وسير العمل ، سنعقد أيضًا اجتماعات عامة في هذه الزيارة وسنقوم بتقييم قرارات الزيارة السابقة كما سنتخذ قرارات مهمة في هذه الزيارة.

وأشار إلى أنه تم اخذ آراء النخب والمسؤولين بالمحافظة بشأن القضايا ذات الأولوية في هذه المحافظة .
رقم : 1044414
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