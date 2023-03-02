الأمن البرلمانية: جهود شاملة لكشف أبعاد التسمم في المدارس

وقال وحيد جلال زادة ، في جلسة عامة للمجلس اليوم (الخميس 2 آذار / مارس) ، خلال تحذير شفهي: لقد وضعت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية على جدول أعمالها على وجه السرعة قضية التحقيق في الحوادث المتعلقة بتسمم طالبات المدارس .



وأشار ممثل أهالي أرومية في مجلس الشورى الإسلامي، إلى أن رئيس المجلس أعطى التفويض منذ الايام الاولى إلى لجنة الأمن القومي البرلمانية لمتابعة الموضوع. تم عقد اجتماعات مع جميع المسؤولين في قطاعات الصحة والتعليم والاستخبارات والأمن وان الإصرار على المتابعة السريعة وكشف مرتكبي هذا العمل اللاإنساني لا يزال على جدول أعمال هذه اللجنة ، وبالتأكيد سنعرض على الرأي العام بأسرع وقت أي نتيجة نصل اليها بما في ذلك احتمال تورط الأجانب والمغرضين وعملاء العدو .



وتابع: استخدام جميع الامكانات المتاحة في البلاد لتحديد وكشف الأبعاد المختلفة لهذا الحادث مدرج على جدول أعمال اللجنة والبرلمان. ونطلب من جميع المسؤولين وعامة الشعب ان يحولو دون انتشار الشائعات ويمنعوا استغلال أعداء الشعب لكل حادثة لإثارة التوتر والقلق لدى الرأي العام ، ويحبطون محاولاتهم في هذه الحالة أيضًا.