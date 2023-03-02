الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 آذار 2023 ساعة 15:36

الأمن البرلمانية: جهود شاملة لكشف أبعاد التسمم في المدارس

الأمن البرلمانية: جهود شاملة لكشف أبعاد التسمم في المدارس
وقال وحيد جلال زادة ، في جلسة عامة للمجلس اليوم (الخميس 2 آذار / مارس) ، خلال تحذير شفهي: لقد وضعت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية على جدول أعمالها على وجه السرعة قضية التحقيق في الحوادث المتعلقة بتسمم طالبات المدارس .

وأشار ممثل أهالي أرومية في مجلس الشورى الإسلامي، إلى أن رئيس المجلس أعطى التفويض منذ الايام الاولى إلى لجنة الأمن القومي البرلمانية لمتابعة الموضوع. تم عقد اجتماعات مع جميع المسؤولين في قطاعات الصحة والتعليم والاستخبارات والأمن وان الإصرار على المتابعة السريعة وكشف مرتكبي هذا العمل اللاإنساني لا يزال على جدول أعمال هذه اللجنة ، وبالتأكيد سنعرض على الرأي العام بأسرع وقت أي نتيجة نصل اليها بما في ذلك احتمال تورط الأجانب والمغرضين وعملاء العدو .

وتابع: استخدام جميع الامكانات المتاحة في البلاد لتحديد وكشف الأبعاد المختلفة لهذا الحادث مدرج على جدول أعمال اللجنة والبرلمان. ونطلب من جميع المسؤولين وعامة الشعب ان يحولو دون انتشار الشائعات ويمنعوا استغلال أعداء الشعب لكل حادثة لإثارة التوتر والقلق لدى الرأي العام ، ويحبطون محاولاتهم في هذه الحالة أيضًا.
رقم : 1044449
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
2 آذار 2023
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
2 آذار 2023
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
2 آذار 2023
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
2 آذار 2023
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
2 آذار 2023
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
1 آذار 2023
مساعدات مالية سعودية لكييف، هل غير ابن سلمان توجهاته ؟
مساعدات مالية سعودية لكييف، هل غير ابن سلمان توجهاته ؟
1 آذار 2023
مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 2022" الإيرانية... استعراض القوة للأعداء
مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 2022" الإيرانية... استعراض القوة للأعداء
1 آذار 2023
المراحل الثماني لمشروع الفوضى الأمريكية في لبنان
المراحل الثماني لمشروع الفوضى الأمريكية في لبنان
1 آذار 2023
دعوات للنفير العام في فلسطين.. ما الذي سنشهده قريباً؟
دعوات للنفير العام في فلسطين.. ما الذي سنشهده قريباً؟
1 آذار 2023
الشعب اليمني من الحصار إلى الصمود والانتصار
الشعب اليمني من الحصار إلى الصمود والانتصار
28 شباط 2023
الزلزال الذي أظهر فضيحة الغرب جلياً
الزلزال الذي أظهر فضيحة الغرب جلياً
28 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية