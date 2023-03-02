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الخميس 2 آذار 2023 ساعة 16:08

رئيس الجمهورية يفتتح المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي في عسلوية

رئيس الجمهورية يفتتح المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي في عسلوية
وباكتمال هذه المرحلة سيتم انتاج 50 مليون مترمكعب من الغاز الحلو و77 الف برميل من السوائل الغازية و2900 طن من الغاز السائل ( بروبان وبوتان) ، و2750 من الايثان ، و400 طن من الكبريت ، هذا كله سيضاف الى الانتاج السابق للحقل.

ومصفى المرحلة 14 سيكون آخر مصفى في توسيع منشآت حقل بارس الجنوبي وقد نفذته شركة بارس الايرانية للنفط والغاز التابعة لشركة النفط الوطنية الايرانية ما يشير الى القدرات الداخلية المتطورة في مجال الطاقة.

وتحقق صادرات هذه المرحلة 3.5 مليار دولار سنويا للبلاد.

وكان رئيسي قد وصل بوشهر صباح اليوم بمعية عدد من الوزراء والمساعدين لافتتاح مشاريع والاعداد لمشاريع جديدة في المحافظة.
مصدر : وكالات
رقم : 1044458
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