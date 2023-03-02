الكويت تصدر بياناً حول مسلسل درامي

وأبدت الوزارة استيائها مما جاء في أحد الأعمال الدرامية المعروضة على إحدى المنصات الخليجية "السجين النصاب"، وقالت في بيان إنه تم خلاله "التطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها"، وأضافت أن مثل تلك الأعمال "مرفوضة شكلا ومضمونا".



وأوضحت الوزارة أنها قامت بالتواصل مع كافة المسؤولين في الجهات المعنية لإبداء "الاستياء من العمل" والتأكيد على "ضرورة إيقاف بثه على المنصة"، عملا بالموقف الخليجي والمواثيق المشتركة في هذا الخصوص، وأضافت أنها "بدأت في الإجراءات القانونية تجاه طاقم العمل الكويتي المشاركين في المسلسل".



ودعت الجميع من منتجين ومؤلفين وفنانين إلى "وضع احترام سيادة الدولة الخليجية ومكوناتها نصب أعينهم في خلال إنتاجهم لأعمالهم الدرامية والبعد عن ما قد يكون سببا في ضرب الوحدة الخليجية و يعكر صفو العلاقات الأخوية المتجذرة".