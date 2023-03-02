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الخميس 2 آذار 2023 ساعة 19:05

لافروف: روسيا لا ترفض مقترحات جادة للتفاوض مع أوكرانيا

لافروف: روسيا لا ترفض مقترحات جادة للتفاوض مع أوكرانيا
وقال لافروف خلال المؤتمر ردا على سؤال حول المشاورات التي أجراها لافروف ووجعة النظر غير الغربية: نحن كممثلون لوزارة الخارجية الروسية نركز على ضمان مصالحنا الوطنية وضرورة تنفيذ ذلك مع أخذ الحساب مصالح الشركاء الآخرين، لكن الغرب يحاول أن يلحق هزيمة ساحقة استراتيجية بروسيا، ونظرا لعدم رغبته بالابتعاد عن الهيمنة العالمية، أعتقد أن هذه الدول تتعرض لضغط غير مسبوق من قبل الغرب، وتضطر هذه الدول بشكل أو بآخر للتطرق لهذا الموضوع، بودي أن أذكركم بأن ميثاق الأمم المتحدة المعترف به من قبل المجتمع الدولي، لا يمكن تنفيذ بنود هذا الميثاق بشكل انتقائي، المبدأ الرئيسي المثبت في هذا الميثاق، هو حق الشعوب بتقرير مصيرها بنفسها، هذا مبدأ هو مبدأ رئيسي".

وأشار لافروف إلى أن روسيا لا ترفض مقترحات جادة لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا، مشيرا إلأى أنه لم يطالب الغرب الجانب الأوكراني بإجراء حوار مع موسكو.
مصدر : وكالات
رقم : 1044476
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