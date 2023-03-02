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الخميس 2 آذار 2023 ساعة 20:31

عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم قطارين وسط اليونان

عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم قطارين وسط اليونان
وفيما قال عناصر الإنقاذ إنهم لم يتعاملوا مع كارثة بهذا الحجم من قبل وصف مسؤولون يونانيون الحادث بالمروع وغير المسبوق مشيرين الى أن العربات الأربع الأولى من قطار الركاب خرجت عن مسارها وأن أول عربتين دمرتا بالكامل اثر اندلاع النيران بهما بعد الاصطدام.

وقال رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس:"الحادث مروّع وغير مسبوق العدالة ستؤدي عملها وستحدد المسؤوليات. كل شيء يظهر أن المأساة وللأسف كانت بشكل رئيسي نتيجة خطأ بشري".

وفي حين أعلنت السلطات اليونانية حدادا وطنيا لثلاثة أيام قدم وزير النقل اليوناني كوستاس كارامانليس استقالته بعد ساعات على الحادث لافتا الى ممارسة النقد الذاتي الكامل للنظام السياسي والدولة اثر توجيه انتقادات إلى الإخفاقات الجسيمة في شبكة السكك الحديد في اليونان.

الحكومة اليونانية أعلنت ان مدير محطة القطار اعترف بالمسؤوليته والإهمال والخطأ عن الحادث وسيتعين على هذا المسؤول تقديم تفسير بشأن السماح لقطار ركاب سلوك نفس مسار قطار شحن لعدة كيلومترات. كما ستوجه له تهمة القتل بسبب الإهمال وعقوبتها السجن مدى الحياة في حال الإدانة.

وزير النقل اليوناني الجديد يورغوس ييرابيتريتيس تعهد خلال تسلم مهامه بالتحقيق في حادث تصادم القطارين الأكثر دموية في البلاد واعدا بتطوير نظام السكك الحديدية وإعادة الأمان لرحلات القطار.

الى ذلك اندلعت احتجاجات في اليونان واصطدم محتجون غاضبون مع الشرطة خارج مقر شركة قطارات 'هيلينيك' في أثينا وهي الشركة المسؤولة عن صيانة سكك الحديد في اليونان. كذلك خرجت احتجاجات أيضا في مدينة سالونيك ومدينة لاريسا التي وقعت الكارثة بالقرب منها ليلة الثلاثاء.
رقم : 1044488
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