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الخميس 2 آذار 2023 ساعة 22:14

الشيخ دعموش: حزب الله يريد إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن

الشيخ دعموش: حزب الله يريد إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن
وخلال لقاء علمائي عقده حزب الله في مركز الإمام الخميني (قده) الثقافي بمدينة بعلبك شرق لبنان، تطرق الشيخ دعموش للشأن الحكومي، وقال: حزب الله ملتزم بحضور جلسات الحكومة في حال كانت البنود ضرورية من أجل تسيير أمور الناس.

وأضاف: لدينا شركاء في هذا الوطن، ونحن لن نتمكن وحدنا من حل الأزمات، لذلك يجب علينا أن نتعاون مع شركائنا لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف بالبلد.

كما أشار الشيخ دعموش إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعنا وفي طليعتها الدعوات الى الإلحاد، ومحاولات إفساد المجتمع على المستوى السلوكي والأخلاقي.

في سياق متصل، قال مسؤول منطقة البقاع في حزب الله "حسين النمر" إن ما أعلنه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله من أننا نريد رئيسًا يحمي ظهر المقاومة، معناه رئيس لا يريد خلط الأوراق ويقود لبنان إلى حرب أهلية، تصرف فيها الأنظار عن مواجهة العدو الصهيوني.

وخلال حفل تكريم المتطوعين الذي نظمته مؤسسة الشهيد في منتجع الإمداد ببلدة الطيبة البقاعية شرق لبنان، قال النمر: هناك حملة إعلامية على كافة الوسائل الإعلامية والتواصل تحت عنوان (ما الذي يفعله الحزب للناس؟)، الهدف منها ضرب الحزب وسياساته في حاضنته الشعبية، ومحاولة تشويه صورته، ولكن جاء الردّ من البيئة الحاضنة عبر المزيد من التمسك بهذا الحزب، وردت الصاع صاعين. والمطلوب من كل الناس المزيد من الدفاع عن الحزب في داخل مجتمع المقاومة وخارجه.
رقم : 1044504
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