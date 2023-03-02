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الخميس 2 آذار 2023 ساعة 22:14

أميرعبداللهيان: بعض الدول الأوروبية ارتكبت أخطاء في تقييمها لأوضاع إيران

أميرعبداللهيان: بعض الدول الأوروبية ارتكبت أخطاء في تقييمها لأوضاع إيران
هذا وبحث وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أهم مواضيع ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين.

وفي إشارة إلى العلاقة التاريخية بين إيران وإسبانيا، قيم أميرعبداللهيان العلاقات القائمة بين البلدين بأنها جيدة، معربا عن استعداد طهران لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد واستغلال التيارات الإرهابية لهذه الظروف وقال: مع الأسف بعض الحكومات الأوروبية ارتكبت خطا في تحليلها تحت تأثير الأكاذيب التي تروجها زمرة المنافقين الإرهابية، والتي كانت مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في أميركا لسنوات عديدة.

من جانبه أشار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في الاتصال إلى العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين مؤكدا على استمرار التعاون بين البلدين.

وأجرى الوزيران مشاورات بشان آخرالتطورات في أوكرانيا، والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلغاء الحظر على البلاد.
رقم : 1044505
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