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الخميس 2 آذار 2023 ساعة 22:22

قاليباف يكلف 4 لجان نيابية للتحقيق في قضية تسمم التلامذة

قاليباف يكلف 4 لجان نيابية للتحقيق في قضية تسمم التلامذة
ورؤساء اللجان الاربع هم؛ وحيد جلال زاده رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ومحمد صالح جوكار رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس المحلية وعلي رضا منادي سفيدان رئيس لجنة التعليم والابحاث وحسين علي شهرياري رئيس اللجنة الصحية والطبية.

وجاء في رسالة قاليباف لرؤساء اللجان البرلمانية الاربع: بالنظر إلى قضية تسمم عدد من التلامذة وخاصة بناتنا العزيزات في بعض مدارس البلاد والقلق الحاصل للأسر وهواجس عموم المواطنين في هذا الصدد ، فمن الضروري وبصورة فورية تشكيل فريق عمل للتحقيق بعناية في القضية بحضور نواب لجان الأمن القومي والصحة والتربية والتعليم والمجالس المحلية وبحضور المسؤولين التنفيذيين المعنيين وبمشاركة خبراء الأمن وإنفاذ القانون والطب للتعامل مع القضية واكتشاف أسباب الحوادث وان يقوم فريق العمل بعرض نتائج تحقيقاته على البرلمان بأسرع وقت ممكن من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.
رقم : 1044507
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