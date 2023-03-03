نزاع لفظي بين بريطانيا والارجنتين حول جزر فوكلاند

وحسبما نقل مصدر كتب كليفرلي على تويتر، أن جزر فوكلاند بريطانية. ومن حق سكان الجزر تقرير مصيرهم، وهم قرروا أن تبقى الجزر إقليم ما وراء البحار لبريطانيا. يذكر أن الجدل بشأن جزر فوكلاند في جنوب المحيط الأطلسي مستمر بين الأرجنتين وبريطانيا منذ عقود.



وفي عام 1982 حاولت الأرجنتين السيطرة على الجزر بالقوة العسكرية، لكنها منيت بالهزيمة في نزاع مسلح استمر عدة أسابيع.



وفي عام 2013 صوتت أغلبية سكان الجزر لصالح البقاء مع بريطانيا خلال استفتاء عام، لكن الحكومة الأرجنتينية أعلنت أن نتائج الاستفتاء لن تؤثر في سعيها لبسط سيادتها على الجزر.