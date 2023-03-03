الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 آذار 2023 ساعة 08:37

نزاع لفظي بين بريطانيا والارجنتين حول جزر فوكلاند

نزاع لفظي بين بريطانيا والارجنتين حول جزر فوكلاند
وحسبما نقل مصدر كتب كليفرلي على تويتر، أن جزر فوكلاند بريطانية. ومن حق سكان الجزر تقرير مصيرهم، وهم قرروا أن تبقى الجزر إقليم ما وراء البحار لبريطانيا. يذكر أن الجدل بشأن جزر فوكلاند في جنوب المحيط الأطلسي مستمر بين الأرجنتين وبريطانيا منذ عقود.

وفي عام 1982 حاولت الأرجنتين السيطرة على الجزر بالقوة العسكرية، لكنها منيت بالهزيمة في نزاع مسلح استمر عدة أسابيع.

وفي عام 2013 صوتت أغلبية سكان الجزر لصالح البقاء مع بريطانيا خلال استفتاء عام، لكن الحكومة الأرجنتينية أعلنت أن نتائج الاستفتاء لن تؤثر في سعيها لبسط سيادتها على الجزر.
مصدر : وكالات
رقم : 1044548
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
3 آذار 2023
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
3 آذار 2023
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
3 آذار 2023
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
2 آذار 2023
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
2 آذار 2023
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
2 آذار 2023
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
2 آذار 2023
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
2 آذار 2023
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
2 آذار 2023
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
1 آذار 2023
مساعدات مالية سعودية لكييف، هل غير ابن سلمان توجهاته ؟
مساعدات مالية سعودية لكييف، هل غير ابن سلمان توجهاته ؟
1 آذار 2023
مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 2022" الإيرانية... استعراض القوة للأعداء
مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 2022" الإيرانية... استعراض القوة للأعداء
1 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية