الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 آذار 2023 ساعة 08:45

سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي

سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
وفي لقاء تلفزيوني، لفت الأدميرال شهرام إيراني إلى الانجازات التي حققتها الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد سلاح البحر الايراني الى سلطنة عمان، مشيرا إلى أن إحدى المهمات الدبلوماسية لهذا السلاح هي دفاعية، حيث أن كلا البلدين يعتبران من قادة اجتماع المحيط الهندي فيما كانت الزيارة قد خصصت لاجتماع "إيفانز" (رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي).

وأوضح الأدميرال شهرام إيراني أنه يتم في مثل هذه الزيارات التوقيع على مذكرات تفاهم بين الدول، مضيفا: "إيران وعمان تجريان مناورات الاغاثة سنويا، بالتناوب في كل من البلدين".

وأردف: "إن اقتراحنا هذه المرة كان زيادة مستوى المناورات، وأن يكون لنا دور اكبر في اجتماع "إيفانز"، إذ أن هنالك حاجة للحضور الدائم فيها، وبهذه الطريقة نكون مؤثرين على الصعيد الاقتصادي ايضا"، منوها بأن الكثير من الدول تأتي من مناطق بعيدة لايجاد موطئ قدم لها في المنطقة رغم أن البلدين بإمكانهما توفير الأمن فيها.

وتابع الأدميرال إيراني: "لقد قررنا إيجاد مركز أمني بحري في تشابهار (جنوب شرق إيران)، وأن نخصص فيها مقعدا لدولة عمان التي مهدت لنا مثل هذه الفرصة لديها بالمقابل".

وأكمل شهرام إيراني: "نحن نخطط لاقامة مناورات ودعونا كل الدول الواقعة على طول المحيط الهندي للتعاون حتى يتم اجراء هذه المناورات هذا العام بحضور دول أخرى..هذه المناورات تقام كل عام بحضور إيران والصين وروسيا، وستضم هذا العام أعضاء من المنطقة أيضا"، مشددا على ضرورة الاتصالات وتبادل المعلومات بين باكستان وإيران".

واستطرد: "إن إنشاء المراكز الأمنية بين الدول الثلاث بإمكانه أن يؤدي الىالتسهيل إغاثة السفن".
رقم : 1044552
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
3 آذار 2023
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
3 آذار 2023
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
3 آذار 2023
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
2 آذار 2023
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
2 آذار 2023
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
2 آذار 2023
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
2 آذار 2023
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
2 آذار 2023
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
2 آذار 2023
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
1 آذار 2023
مساعدات مالية سعودية لكييف، هل غير ابن سلمان توجهاته ؟
مساعدات مالية سعودية لكييف، هل غير ابن سلمان توجهاته ؟
1 آذار 2023
مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 2022" الإيرانية... استعراض القوة للأعداء
مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 2022" الإيرانية... استعراض القوة للأعداء
1 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية