امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة

وقال امير عبداللهيان في مقابلة اجرته معه مراسلة قناة "سي ان ان" كريستيان امان بور: في تعاليمنا الدينية والإسلامية ، تعتبر حقوق الإنسان من القضايا الأساسية التي نصحنا دائمًا بمراعاتها. كما أكد دستور الجمهورية الإسلامية على هذه المسألة. نحن نحترم حقوق الإنسان جيدًا ، لكن عندما قلت في خطابي (خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف) إن الدول لا تحترم حقوق الإنسان بصورة كاملة أعني بالضبط البلدان التي تدعي لكنها لا تلتزم.



واضاف: كلنا شعرنا بالأسف لوفاة المواطنة الايرانية (مهسا اميني)، لكن التدخلات الأجنبية ، والإعلام الناطق باللغة الفارسية ، والتي تعكس أنشطتها من أميركا وبريطانيا، شجعت الفوضى والإرهاب. تحولت التظاهرات السلمية إلى أعمال عنف بتدخل أجنبي ، وحتى بإساءة استغلال الظروف صعدت إلى مرحلة عمليات داعش داخل إيران. أستطيع أن أقول بكل ثقة إن الشرطة وقوات الأمن في إيران لم تقتل أحداً برصاصة أو بأي طريقة أخرى خلال هذه "الاضطرابات". لم يُسمح للشرطة بحمل السلاح على الإطلاق. بل على العكس ، استشهد أكثر من مائة شرطي على يد أشخاص كانوا يحملون أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وتم ادخال هذه الأسلحة الى البلاد من حدود دول مجاورة غير آمنة، كما أصيب عدة آلاف من قوات حفظ الامن (الشرطة والامن والتعبئة).



وقال: ادعت بعض الجهات الأجنبية ووسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية التي تعمل بأموالها وتوجيهاتها أن ثورة جديدة أو انقلابًا يحدث في إيران. من كان سيقود هذا التيار؟ زعيم زمرة المنافقين الإرهابية، التي استشهد على يدها 17 ألف رجل وامرأة وطفل ايراني وكانت مدرجة في القائمة السوداء الإرهابية لأمريكا والغرب لسنوات عديدة. وكذلك ابن الشاه السابق الذي ارتكب الكثير من الجرائم. قلت للمسؤولين الألمان ، لو كان لهتلر نجل هل كنتم ستسمحون له أن يأتي اليوم ويصبح مستشارًا لألمانيا؟.



واكد وزير الخارجية: لم يُقبض على أحد في مظاهرات الخريف السلمية ، لكن في المظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف ، تم اعتقال أشخاص ، وصل بعضهم من خارج إيران وحملوا أسلحة نارية وبيضاء وقتلوا رجال شرطة. كما تعلمون فان قائد الثورة أمر بالعفو العام وتم الإفراج عن كل من كان في السجن باستثناء أولئك الذين ارتكبوا اعمال قتل وهنالك شكاوى مرفوعة ضدهم.



وبشان الاخبار المزيفة وغير المؤكدة التي تروج لها بعض القنوات ووسائل الاعلام ضد الجمهورية الاسلامية قال امير عبداللهيان: لقد رأينا عدة مرات أن CNN قد نشرت تقارير مضللة وغير دقيقة.



وقال: أود أن أقول إن لدينا أقوى ديمقراطية في إيران ، خاصة إذا ما قورنت بالعديد من الدول. كل دولة لديها قواعد وأنظمة. للمرأة دور مهم جدا في إيران وقد اكتسبت هذا الدور بعد انتصار الثورة الإسلامية. اليوم ، تحوّل الشبكات الخارجية قضية الحجاب وغطاء الراس إلى أزمة سياسية. تتمتع النساء في إيران بحرية استثنائية في إطار اللوائح.



واضاف: للأسف يتم التعامل مع هذه القضايا بمعايير مزدوجة وسياسات مزدوجة. من أين بدأت هذه القصة؟ توفيت فتاة إيرانية تدعى مهسا أميني. حولوها إلى رمز لتغيير النظام في إيران ... باسم الدفاع عن حرية المرأة ؛ سؤالي هو: السيدة شيرين أبو عاقلة التي كانت زميلتك ومراسلة وهي سيدة مسيحية استشهدت على يد الكيان الإسرائيلي في وضح النهار. من دافع عنها؟ ماذا كانت النتيجة؟ فلماذا لم يسمحوا بإثارة قضيتها في مجلس الأمن؟.



وقال: اليوم ، للمرأة الإيرانية مكانة خاصة في إيران والعالم. إنهن من بين النخبة والأفضل أينما كن موجودات في العالم. لذلك ، لا ينبغي لأحد أن يحاول التقليل من موقعهن المهم.



واكد بالقول: إن شعبنا ليس قلة من المنافقين الإرهابيين الموجودين في الخارج. شعبنا ليس أبناء الشاه المخلوع ومجرمي إيران السابقين. الشعب الإيراني هو الذي وقف إلى جانب ثورته ونظامه وأمنه وقيمه في المصاعب. لكن إذا ربطوا (المناوئون) في وقت ما جميع القضايا من أجل الوصول إلى هدفهم الذي يريدونه ، فإن شعب إيران شعب واع وفطن، سيقف بوجههم، ولهذا السبب ، فصل نفسه سريعا عن اعمال الشغب التي كان يقودها آخرون. يعيش الناس حياتهم الطبيعية، لكن لا تزال هناك وسائل إعلام من الخارج تتحدث عن حركة شعبية للإطاحة بالجمهورية الإسلامية الايرانية. ما هو موجود في الشارع في إيران غير ذلك. يمكن لوسائل الإعلام أن تقول ما تريد. ان تفبرك أخبارًا ، وقضايا مزيفة. لا يمكنك الاستناد الى أخبار الفضاء الإلكتروني.