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الجمعة 3 آذار 2023 ساعة 08:52

"داعش" يحصد أرواح سوريين باحثين عن الكمأة في البادية

"داعش" يحصد أرواح سوريين باحثين عن الكمأة في البادية
وأفادت مصادر طبية حكومية سورية شرقي سوريا، بأن ستة مواطنين قتلوا وأصيب أكثر من أربعين آخرين بجروح، اليوم الخميس 2 آذار/ مارس، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" .

وتابعت المصادر أن لغما أرضيا انفجر بشاحنة تقل مجموعة من المدنيين خلال ذهابهم للبحث وجمع فطر الكمأة في منطقة كباجب بالريف الجنوبي الغربي (بادية دير الزور)، ما أسفر عن وقوع هذا العدد الكبير من القتلى والمصابين نقلوا على إثرها إلى مستشفى الأسد الحكومي في مدينة دير الزور لتلقي العلاج.

كما قتل ثلاثة مدنيين سوريين كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة دويزين جنوب شرق سلمية، بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن ثلاثة جثامين وصلت إلى مشفى سلمية الوطني لمواطنين كانوا قضوا بنيران إرهابيي تنظيم "داعش"، أثناء بحثهم عن مادة الكمأة في منطقة دويزين قرب تل سلمة جنوب شرق سلمية.

وقتل يوم الإثنين الماضي 10 مواطنين، وأصيب 12 آخرون بجروح بانفجار لغمين من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" خلال توجه مجموعة من المواطنين للبحث عن فطر الكمأة في الأراضي بمحيط منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.
مصدر : وكالات
رقم : 1044556
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