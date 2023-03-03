الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 آذار 2023 ساعة 11:06

المتحدث باسم الحكومة: عملية التنمية في البلاد ماضية الى الامام رغم 44 عامًا من العداء

المتحدث باسم الحكومة: عملية التنمية في البلاد ماضية الى الامام رغم 44 عامًا من العداء
وقال بهادري جهرمي في كلمته مساء الخميس في الملتقى الوطني لمنشدي أهل البيت (عليهم السلام) المنعقد في مدينة مشهد (شمال شرق): رغم أن قوى الهيمنة اليوم لم تدخر أي فرصة لمهاجمة إيران بالنظر إلى قدراتها الإعلامية ، وكل الأدوات التي استخدموها ضد الثورة الإسلامية ، لكن في الـ 44 عامًا الماضية ، وفقًا لمصادر أجنبية ، لم تتراجع عملية تطور وحركة الشعب الايراني بل نمت ايضا وفق مؤشرات التقدم التي حددوها هم انفسهم.

واضاف: ان نمو السيولة النقدية الذي كان 43 بالمائة في بداية الحكومة قد انخفض الى 34.5 بالمائة اليوم كما ارتفع النمو الاقتصادي من صفر في بداية الحكومة الى أكثر من 3.5٪ في الوقت الحاضر.

وقال بهادري جهرمي: في نفس الفترة ، زادت عائدات الضرائب الحكومية بنسبة 60٪ من خلال الكشف عن التهرب الضريبي والوقاية منه.

وتابع بهادري جهرمي: في بداية الحكومة ، كان لدينا 2.5 مليون دافع ضرائب ، لكن في العام ونصف العام الاخير، تمت إضافة 1.5 مليون دافع ضرائب جديد إلى عدد دافعي الضرائب ، لكن الضغط على دافعي الضرائب السابقين والمنتظمين لم يزداد.

وأشار المتحدث الحكومة: المهم أن الحكومة خفضت نسبة الضريبة على المنتجين من 25٪ إلى 20٪ ، وسيصل هذا الرقم العام المقبل إلى 18٪.

وقال بهادري جهرمي: عائدات النفط في الحكومة الثالثة عشرة زادت 2.5 مرة منذ بداية الحكومة ، فيما بلغت النفقات الجارية للبلاد 87 ألف مليار تومان شهريًا. كل هذه المصاريف يتم تسويتها شهريا وقد تم تحقيق ذلك من خلال زيادة الإيرادات الضريبية ومبيعات النفط.

واضاف: تم تفعيل ما لا يقل عن ألفي مصنع وورشة مغلقة وشبه مغلقة في الحكومة الثالثة عشرة وانخفض معدل البطالة من 10٪ إلى 8٪.

وقال المتحدث باسم الحكومة: ان مدى التقدم في تنفيذ شبكة المعلومات الوطنية بلغ 30٪ في السنوات العشر الماضية ، ولكن في فترة الحكومة الثالثة عشرة ، اي خلال عام ونصف العام، تحقق نمو بما يعادل ذلك.

وقال: الآن يرى المعادون لإيران أن تخلف العقد الماضي يتم تعويضه وتصحيحه، وبالتالي يحاولون إيقاف تقدم ونمو الشعب الايراني بأي ثمن.
رقم : 1044568
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
3 آذار 2023
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
3 آذار 2023
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
3 آذار 2023
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
2 آذار 2023
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
2 آذار 2023
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
2 آذار 2023
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
2 آذار 2023
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
2 آذار 2023
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
2 آذار 2023
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
1 آذار 2023
مساعدات مالية سعودية لكييف، هل غير ابن سلمان توجهاته ؟
مساعدات مالية سعودية لكييف، هل غير ابن سلمان توجهاته ؟
1 آذار 2023
مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 2022" الإيرانية... استعراض القوة للأعداء
مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 2022" الإيرانية... استعراض القوة للأعداء
1 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية