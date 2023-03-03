الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 آذار 2023 ساعة 11:06

روسيا تنفي مزاعم تقديم بكين مساعدة عسكرية لموسكو

روسيا تنفي مزاعم تقديم بكين مساعدة عسكرية لموسكو
وقال كيلين, ان الصين أعلنت رسميا أنها لا تقدم لنا الدعم العسكري. على حد علمي، هذا لا يحدث ولا يوجد دليل على أننا نتلقى أسلحة من الصين.

وأشار كيلين أيضا إلى أن روسيا لديها مجمع متطور للصناعات الدفاعية ولا تحتاج إلى توفير أسلحة من بلدان أخرى، مؤكدا أنه لدينا فرص كبيرة وصناعة قوية للغاية، لذا فإن الاعتقاد بأن أوكرانيا يمكنها كسب هذا الصراع هو مجرد وهم , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وفي 18 فبراير، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الصين تفكر بجدية في تقديم مساعدات فتاكة لروسيا، موضحا أن هذه المساعدة عبارة عن ذخائر وأسلحة.

وأعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها مرارا وتكرارا عن قلقهم بشأن قدرة الصين على تزويد روسيا بالأسلحة. ولهذا، اتهمت بكين الغرب بازدواجية المعايير في قضية توريد الصين للأسلحة إلى روسيا، حيث يقوم الغرب نفسه بتسليح أوكرانيا.

وردا على ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن السلطات الصينية لا تقبل التهديدات والضغوط الأمريكية على العلاقات الروسية الصينية في سياق المساعدات العسكرية الصينية المزعومة لروسيا.

وصرح ممثل وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، أن الأسلحة في ساحة المعركة للصراع الأوكراني يتم توريدها باستمرار من الولايات المتحدة، وليس الصين، وأنه يجب على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحويل المسؤولية إلى الآخرين.
مصدر : وكالات
رقم : 1044569
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
3 آذار 2023
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
3 آذار 2023
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
3 آذار 2023
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
2 آذار 2023
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
2 آذار 2023
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
2 آذار 2023
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
2 آذار 2023
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
2 آذار 2023
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
2 آذار 2023
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
1 آذار 2023
مساعدات مالية سعودية لكييف، هل غير ابن سلمان توجهاته ؟
مساعدات مالية سعودية لكييف، هل غير ابن سلمان توجهاته ؟
1 آذار 2023
مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 2022" الإيرانية... استعراض القوة للأعداء
مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 2022" الإيرانية... استعراض القوة للأعداء
1 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية